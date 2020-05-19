В Крыму заразились коронавирусом работник госпиталя и водитель скорой помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили у сотрудника симферопольского госпиталя для больных COVID-19 и водителя скорой помощи в Раздольненском районе Крыма. Об этом во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

"Это работник симферопольского ковидного госпиталя. При термометрии утром перед работой было выявлено повышение температуры, отобран материал на COVID-19, и положительный результат был зарегистрирован. Больная госпитализирована в 7-ю городскую больницу. Это работник скорой медицинской помощи Раздольненского района, он находился в контакте с фельдшером, у которой ранее была подтверждена [коронавирусная инфекция]. Он был отстранен и на сегодня госпитализирован в 7-ю городскую больницу", - рассказал Крутиков.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил на совещании, что динамика распространения заражения на полуострове снизилась. "Тестов сделано больше, чем обычно - 1 100. И всего у нас четыре заболевших. Динамика хорошая, но не хочется забегать вперед", - сказал Аксенов.

Во вторник Аксенов сообщил, что общее количество заразившихся в Крыму составляет 298 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 963 человека: дома - 1 013, в стационарах - 258, изолированы в обсерваторы - 698. Выздоровевших - 113, умерли 9 человек.