В Забайкалье перешли на самоизоляцию из-за коронавируса семь социальных стационаров

ЧИТА, 19 мая. /ТАСС/. Семь социальных стационаров Забайкальского края с 19 мая перешли на режим полной самоизоляции из-за распространения коронавируса, сообщается во вторник на официальном портале региона.

Это Первомайский психоневрологический дом-интернат, пансионат "Ингода", Балейский комплексный центр социального обслуживания населения "Золотинка", Солонеченский и Сохондинский специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов санатория "Ургучан" и Дульдургинского комплексного центра.

"Режим самоизоляции по нераспространению коронавирусной инфекции продлится до особого распоряжения. Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней. Каждый сотрудник учреждений во время смены будет обеспечен местом отдыха, сна и бесплатным питанием. Заработная плата будет производиться согласно Трудовому кодексу и дополнительно заключенным соглашениям со всеми работниками", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Забайкалья Евгения Казаченко.

До 19 мая ограничительные мероприятия действовали в пансионате "Яснинский", где врачи зарегистрировали случаи заражения коронавирусом.