Прокуратура выявила новые фейки о том, что коронавирус создан для чипирования людей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Прокуратура выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей. Об этом ТАСС во вторник сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"В ходе мониторинга сети Интернет на различных ресурсах выявлен ряд видеозаписей. В одной из них сообщается, что "коронавирус является спецоперацией, а после вируса обязательно создадут вакцину, одновременно с которой будет проводится чипирование", - сказал Иванов. Авторы ролика утверждают, что тем самым якобы будет установлен тотальный контроль над человечеством, произойдет поэтапное сокращение населения планеты, а сам коронавирус создан для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию.

"В другом видео автор утверждает, что "коронавирус является спектаклем, который срежиссировали руководители крупнейших международных компаний, чтобы установить порядок, при котором в тело будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками", - сообщил Иванов. В этом же видео автор рассуждает о том, что все президенты, разного рода мэры и другие чиновники будут утилизированы за ненадобностью.

"В этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности", - подчеркнул Иванов. Он сообщил, что Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим публикациям.