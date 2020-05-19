В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Московском регионе в начале июня среднесуточная температура обычно +15,6 градуса, в конце месяца воздух прогревается еще на 1-2 градуса, ночью температура воздуха - плюс 10 градусов, днем - от 20 градусов и выше.

"В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов", - сообщила Паршина "Российской газете".

Подобная ситуация ожидается в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В пределах климатической нормы, по данным прогноза, погода будет в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке. Ниже нормы июнь ожидается в Приморье и на юге Сахалина. На 1-2 градуса выше нормы может быть температура в июне в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Самый холодный июнь ожидается в Коми, восточной половине Архангельской области и в Ненецком округе, ночью +8-13 градусов, днем 17-22 градуса тепла. На юге Центрального федерального округа в июне, как правило, уже жарко, дневная температура может быть до +27 градусов, в отдельные дни до +32 градусов. На юге Уральского федерального округа ожидается днем до +26 градусов. На юге Дальнего Востока, по данным прогноза, ночью прогнозируется около +10 градусов, днем - до +25 градусов.