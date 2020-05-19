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Пандемия коронавируса нового типа
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Минпросвещения подготовило онлайн-смены для детей, не попавших в лагеря

Ведомство рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ совместно с педагогическими вузами разработало программу для детей, которые не смогут попасть в летние лагеря отдыха. Для них будут предусмотрены онлайн-смены, сообщила во вторник замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Янина Голубева на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Если мы не направляем детей [в организации отдыха] с учетом в целом ситуации по стране <…>, соответственно, нам надо подумать о занятости детей. На этот счет министерством просвещения совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена", - сообщила Голубева. 

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По ее словам, данные меры позволят занять детей летом, а также избежать "их попадания на деструктивные сайты". "Также мы с коллегами из Минздрава и Роспотребнадзора решаем вопрос медицинского наблюдения за детьми в период организованного отдыха и разрабатываем совместные рекомендации", - добавила она.

По ее словам, Минпросвещения рекомендует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля.  Она добавила, что в таком случае смены в лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. "Если мы говорим о начале кампании с 1 июля, мы можем говорить о том, что возможна организация летних смен не в полноценном виде - не 21 день, а, допустим, 14", - сказала она. 

Тогда, отметила Голубева, до сентября удастся провести четыре таких смены. Этот вопрос сейчас прорабатывается министерством совместно с Роспотребнадзором.

Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус. Голубева также считает, что следует отказаться от "родительских дней", чтобы исключить возможность распространения инфекции.

Для детей, направляющихся на летний отдых, откроют "зеленые коридоры" в аэропортах и на вокзалах. Это будет сделано, что минимизировать вероятность заражения несовершеннолетних коронавирусом, уточнила Голубева.

"Немаловажным остается вопрос безопасности детей при организованных перевозках железнодорожным и воздушным транспортом к местам отдыха и в обратном направлении, и совместно с Минтрансом и регионами будут организованы для групп детей "зеленые коридоры" в аэропортах и на вокзалах для минимизации их контактов во время перевозки", - сказала она. 

Как уточняется, около 33,4 тыс. организаций отдыха и оздоровления для детей готовы к открытию в этом году с учетом ситуации, связанной с распространением коронавируса. "Мы планировали в этом году охватить организованным отдыхом около 7 млн детей в 45 с лишним тысячах организаций отдыха и оздоровления. Но, с учетом сложившейся ситуации, готовы будут к открытию в этом году только 33 тыс. 347 организаций, из них 2 214 стационарных", - сказала Голубева.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор подготовит рекомендации по организации отдыха в детских лагерях
Замруководителя ведомства Ирина Брагина отметила, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей
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