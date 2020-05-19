Все результаты тестирования сенаторов на коронавирус отрицательные

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Члены Совета Федерации перед пленарным заседанием 20 мая прошли тестирование на коронавирус или привезли справки о прохождении исследования в своих регионах, результаты всех тестов отрицательные, сообщил ТАСС во вторник глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"В понедельник тест сдали 138 сенаторов, сегодня тестирование прошли еще два человека, результаты всех тестов отрицательные. Кроме того, ряд членов Совета Федерации привезли свежие справки из регионов", - сказал сенатор.

Он добавил, что 19 сенаторов старше 65 лет в условиях пандемии могут не участвовать в пленарном заседании, соответственно, не проходить тестирование. По словам Тимченко, "один или два сенатора находятся на больничном", у них заболевания неинфекционного характера.