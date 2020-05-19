Роспотребнадзор подготовит рекомендации по организации отдыха в детских лагерях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовит рекомендации по организации детского отдыха в лагерях и оздоровительных учреждениях в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом во вторник сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Все будет зависеть от ситуации, решения будут приниматься на уровне региона <...>. Этот сезон будет сопровождаться определенными ограничениями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Мы подготовим проект рекомендаций по организации работы летних лагерей, оздоровительных учреждений стационарного типа. Практически они у нас готовы, мы во взаимодействии с Минпросвещения их отработаем, и с нашими регионами более подробно", - сказала она на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Брагина отметила, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей, установив одномоментный заезд на смену. Сотрудники же в течение всего времени должны находиться на территории учреждения.

Кроме того, необходимо увеличить количество медицинского персонала, прошедшего специальную подготовку для работы в условиях коронавирусной инфекции, а также обеспечить запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

"Наши коллеги из Минпросвещения говорят о 14-дневных сменах, но здесь мы должны понимать, что оздоровительный эффект, если мы хотим оздоровительного эффекта, он, конечно, за 14 дней никаким образом быть достигнут не может. Это опять же те особенности, которые необходимо отработать в регионах", - добавила Брагина.