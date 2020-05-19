Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Систему иммунопрофилактики в России после пандемии новой коронавирусной инфекции нужно будет пересмотреть с учетом того, что вирусы становятся наибольшей угрозой для человека, сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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"Пока идет эпидемия коронавируса, идет большая достаточно нагрузка на иммунитет, то в этот период принято решение приостановить прививочный календарь, ибо все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека и реакция [организма] в этот период <...> [может быть] весьма проблематична. Что касается дальнейшего [времени] после пандемии и пересмотра всей системы, по всей видимости, иммунопрофилактики, потому что мы понимаем, что вирусы выходят на первое место по угрозам для человека", - сказал он.

Замглавы Минздрава также отметил, что главным препаратом иммунопрофилактики останутся вакцины. "У нас есть несколько площадок, на которых идут разработки вакцин, и уже, по всей видимости, при подготовке этой вакцины (от нового коронавируса - прим. ТАСС) уже будем определяться по календарю прививок", - добавил Гриднев.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что в регионах приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации новорожденных. В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что регионам рекомендует принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.