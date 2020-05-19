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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной чартер доставил из Ташкента в Петербург около 40 россиян

У всех прибывших возьмут анализы на коронавирус и выдадут уведомления о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Чартерный рейс авиакомпании Uzbekistan Airways доставил в Санкт-Петербург из Ташкента около 40 граждан России, которые не смогли покинуть Узбекистан из-за пандемии коронавируса и отмены международного сообщения.

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Ранее в посольстве РФ в Узбекистане сообщили, что в 6:40 мск (в 8:40 по местному времени) из Ташкента отправился вывозной чартер, на борту которого должен был находиться 41 россиянин. При этом, по данным пресс-службы Смольного, а также пресс-службы управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" на борт в итоге сели 39 человек.

"Прибыл", - говорится в статусе рейса на онлайн-табло аэропорта Пулково.

У всех прибывших из Ташкента в Пулково возьмут анализы на коронавирус, а также выдадут им уведомление о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому. Для тех, кто не может изолироваться дома, власти Петребурга предоставят места в обсервационном центре в Курортном районе.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, обратно данный рейс отправится в 13:30 мск и также заберет пассажиров, на него открыта регистрация.

Узбекистан в марте из-за пандемии приостановил транспортное сообщение с другими странами. Россия также приостановила международное авиасообщение, для вывоза своих граждан из других стран организовываются специальные рейсы.

Теги
УзбекистанРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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