Новый выпуск программы Михалкова "БесогонТВ" выйдет только на канале YouTube

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Михалкова.

"Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ" "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди", первый после снятия программы с эфира телеканала "Россия-24", выйдет на официальном канале "БесогонТВ" в YouTube 22 мая", - отметили в пресс-службе. В нем Михалков предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?".

ТАСС запросил комментарий пресс-службы ВГТРК.

"Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы "БесогонТВ" был снят с эфира телеканала "Россия-24", - привели слова Михалкова в его пресс-службе. - Но важно, что мы всегда делали программу "БесогонТВ" для наших зрителей. Да, телеканал "Россия-24" всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России. Но, если мы сейчас не можем делать это вместе с "Россией-24", значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии".

Ранее стало известно, что новый выпуск программы Михалкова "БесогонТВ" - "У кого в кармане государство?", который показали на телеканале "Россия-24" 1 мая, 2 мая был снят с эфира. ВГТРК не ответило на запрос ТАСС.

В 2015 году один из выпусков программы "Бесогон" также был снят с эфира. Тогда "Россия-24" заявила, что "последний выпуск программы "Бесогон" не был показан по этическим причинам". Михалков, в свою очередь, выразил непонимание в связи с таким решением. Один из выпусков программы был снят с эфира и в мае 2018 года.