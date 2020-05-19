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Комитеты Совфеда рекомендовали палате назначить Разинкина заместителем генпрокурора

Вопрос должен быть рассмотрен на заседании верхней палаты 20 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности по итогам предварительного обсуждения рекомендовали палате назначить Анатолия Разинкина на должность заместителя генерального прокурора РФ.

Представление президента РФ о назначении этой кандидатуры на вакантную должность ранее поступило в Совет Федерации. Теперь вопрос должен быть рассмотрен на заседании верхней палаты 20 мая.

В настоящее время Разинкин занимает должность замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

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Россия
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