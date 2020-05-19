В Севастополе сняли режим обсервации на одной из стройплощадок Минобороны

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Режим обсервации завершился для строительного городка Минобороны РФ в пригороде Севастополя, где ранее у рабочих выявили коронавирус, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства.

В конце апреля коронавирус был подтвержден у рабочих, которые были заняты на строительстве медцентра Минобороны в бухте Омега и на военном аэродроме Бельбек. Из-за этого строители были собраны в специально организованные городки, где жили в режиме обсерватора с медицинским наблюдением и продолжали работу на стройке. Заболевшие были госпитализированы.

"В строительном городке Минобороны РФ на Бельбеке режим обсервации снят, рабочие, приехавшие ранее в город из других регионов, вывезены автобусами из Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительный городок в бухте Омега находится "в завершающей стадии обсервации, большая часть строителей также вывезена из города".

По данным пресс-службы, всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 человека, два человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.