В Бурятии отменили фестиваль "Голос кочевников"

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Голос кочевников" в Бурятии, ежегодно проходящий летом, в 2020 году отменен. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

"Принято решение об отмене мероприятия в 2020 году", - сказала министр.

По ее словам, в этом году отменены все крупные мероприятия, традиционно проводившиеся летом, в том числе международный форум "Неделя туризма на Великом шелковом пути" и бурятский национальный спортивный праздник Сурхарбан.

Крупнейший за Уралом музыкальный фестиваль в формате опен-эйр "Голос кочевников" проводится в Бурятии с 2009 года, в разное время он собирал исполнителей различных жанров из Китая, Монголии, Украины, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Бельгии, Бразилии, Зимбабве, Нигера, Франции и разных регионов России. По традиции фестиваль проходит на территории туркомплекса "Степной кочевник", недалеко от города Улан-Удэ. На время концертов там располагается палаточный городок со всей необходимой для отдыха инфраструктурой, анимационными площадками, фастфудом, возможностью отведать блюда национальной бурятской кухни.

В 2019 году для участия в "Голосе кочевников" в Бурятию приехали около 30 музыкальных групп из Китая, Португалии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии, Индии и Грузии. Хедлайнерами стали китайская рок-группа Second Hand Rose, российская "Мельница" и Найк Борзов.

В 2019 году первые за 10-летнюю историю фестиваль продлился не два, а три дня - с 12 по 14 июля, мероприятие посетили более 10 тыс. человек.