НИИ им. Вредена в Петербурге возобновил работу после карантина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, который более месяца находился на карантине из-за заражения коронавирусом на территории учреждения около 300 человек, возобновил свою работу. Пока учреждение оказывает только экстренную помощь, сообщил во вторник ТАСС директор НИИ Рашид Тихилов.

"С сегодняшнего дня мы принимаем по скорой помощи, это значит, что оказываем помощь только пациентам, которые имеют травму опорно-двигательной системы - переломы, то есть только экстренная госпитализация, плановой нет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что до открытия в учреждении провели дезинфекцию, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. В случаях госпитализации пациентов, для них проводят тестирование на коронавирус.

НИИ им. Вредена был закрыт на карантин с 8 апреля. Ранее Тихилов сообщал ТАСС, что в учреждении заразились коронавирусом около 300 человек, среди которых пациенты, сотрудники и сам директор. Губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщал, что источником заражения в НИИ стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший самоизоляцию. Кроме того, по данным источника в экстренных службах, из НИИ ранее самовольно ушли два пациента, не дождавшись окончания карантина.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входят 22 клинических и десять научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 11 340 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 272 человека, умерли 95.