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Проект мусорозавода в Татарстане получил положительное заключение

Предприятие планируется построить в Зеленодольском муниципальном районе

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана получили положительное заключение по итогам предварительной международной экспертизы проекта завода по термическому обезвреживанию отходов, который планируется построить в Зеленодольском муниципальном районе. Об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

"Предварительная международная экспертиза проведена. Выбранные эксперты являются независимыми и дают положительное заключение на строительство завода в Зеленодольском районе нашей республики", - сказал он.

Шадриков озвучил результаты экспертизы от компании LGA (экспертиза на основании европейских стандартов и требований - прим. ТАСС). "С точки зрения технического эксперта, при выбранной технологии завода и при его надлежащем строительстве и эксплуатации следует исходить из того, что требования по выбросам согласно директиве Евросоюза соблюдаются. Строительство и эксплуатация завода в данном случае, в связи с поставленными вопросами, считаются допустимыми", - сказал он.

Министр также озвучил результаты экспертизы от Muller BBM (экспертиза на основании российских стандартов и требований - прим. ТАСС). Согласно ним, первые результаты показывают, что работа предприятия, в частности, не превышает российские стандарты качества окружающей среды и не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей.

"Первые результаты исследования дисперсии воздуха показали, что дополнительная нагрузка загрязняющих веществ, вызванная заводом, очень мала", - сказал Шадриков.

В России реализуется проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) компанией "РТ-Инвест" (входит в структуру "Ростеха"). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.

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Россия
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