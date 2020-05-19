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Пандемия коронавируса нового типа

В Минздраве сообщили, что вакцинация детей не отменялась на федеральном уровне

Там отметили, что регионы самостоятельно должны принимать решение о приостановке этих процедур с учетом эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вакцинация детей в России не отменялась на федеральном уровне, регионы самостоятельно должны принимать решение о приостановке этих процедур с учетом эпидемиологической обстановки, сообщил ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Вакцинация детского населения на федеральном уровне не прерывалась. Субъектам Российской Федерации было рекомендовано принимать решение о приостановлении вакцинации детей в случае, если этого требует эпидемиологическая обстановка", - сказал он.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании комитета Совфеда по социальной политике сообщил, что систему иммунопрофилактики в России после пандемии коронавируса нужно будет пересмотреть с учетом того, что вирусы становятся наибольшей угрозой для человека.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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