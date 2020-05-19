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Пандемия коронавируса нового типа
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Сербия с 1 июня открывает границы с четырьмя странами Балканского региона

В МИД Сербии также сообщили, что число зараженных в стране снижается, смертность составляет около 2%

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Сербия с 1 июня откроет свои границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич во время видеоконференции министров иностранных дел стран Западных Балкан и глав МИД стран - членов ЕС в регионе (Греция, Болгария, Румыния, Словения, Хорватия).

"Сербия готова к дальнейшему укреплению экономических связей и общего рынка на уровне региона. В этом смысле мы уже предприняли конкретные шаги к постепенному открытию границ, при уважении эпидемиологических рекомендаций. Начиная с 1 июня, мы открываем границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории, что представляет собой укрепление доверия и сотрудничества в регионе. Ожидаем, что и остальные партнеры из этой части Европы, уважая рекомендации экспертов, начнут смягчать меры и постепенно открывать границы", - сказал Дачич, отметив, что, по его мнению, наибольшее число туристов из региона в этом году отправится в Грецию.

Глава МИД Сербии также сообщил, что, благодаря принятым сербским правительством мерам, число зараженных в стране снижается, смертность составляет около 2%. Для борьбы с экономическими последствиями эпидемии Сербия приняла широкий спектр мер по поддержке экономики. Дачич напомнил, что перед кризисом рост ВВП Сербии составлял 6,5% в январе, и 5,6% в феврале.

Сербия закрыла границы в связи с введением чрезвычайного положения в стране 15 марта. 7 мая режим чрезвычайного положения был отменен. Жертвами эпидемии коронавируса в Сербии стал 231 человек, заболели 10 610 человек.

Теги
СербияПандемия коронавируса нового типа
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