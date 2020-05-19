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В ВС заявили, что споры граждан с чиновниками должны всегда доводиться до конца

В частности, речь идет о случаях, когда пожаловавшийся умер

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Рассмотрение в судах жалоб граждан на действия чиновников или государственных органов должно доводиться до конца даже в тех случаях, если пожаловавшийся умер. Такое разъяснение содержится в подготовленном проекте постановления Пленума Верховного суда РФ "О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства РФ, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции".

В нем разъясняется, что по жалобам граждан и организаций на действия должностных лиц или госорганов дело не подлежит прекращению, если гражданин или организация подали апелляцию на решение суда первой инстанции даже в случаях, если сам гражданин затем скончался или организация, от которой подавалась жалоба, прекратила существование. Апелляционная инстанция должна довести дело до вступления в силу решения.

"При рассмотрении административного дела, в котором не допускается правопреемство, следует также иметь в виду, что смерть гражданина и завершение ликвидации организации, являвшихся сторонами в деле, подавшими жалобу, произошедшие после принятия решения суда, не влекут прекращение производства по жалобе либо прекращение производства по делу. В таких случаях суд апелляционной инстанции рассматривает поданную жалобу и выносит апелляционное определение", - говорится в проекте постановления.

По итогам обсуждения проекта постановления оно было направлено в редакционную комиссию, по итогам работы которой будет принято в окончательном виде.

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