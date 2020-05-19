Россию избрали в Исполком ВОЗ на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на трехлетний срок полномочий. Такое решение приняла во вторник Всемирная ассамблея здравоохранения.

Помимо России в Исполком избраны Ботсвана, Великобритания, Гана, Гвинея-Бисау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, Оман и Республика Корея. Решение было принято на сессии без голосования. "Могу ли я считать, что нет возражений для того, чтобы в соответствии с правилами процедуры и специальной процедуры мы могли избрать 10 предлагаемых членов в Исполком?" - обратилась к участникам ассамблеи председатель сессии Кева Бейн. "Возражений не вижу. Поэтому я объявляю эти 10 стран-членов избранными", - констатировала она. Ее заявление было встречено аплодисментами.

Взявший затем слово представитель Украины сообщил, что его страна решила "не блокировать консенсус в нынешних уникальных обстоятельствах". Вместе с тем, продолжил он, Украина не ассоциирует себя с консенсусом по поводу кандидатуры Российской Федерации. Он утверждал, что Россия нарушает международное право применительно к суверенитету и территориальной целостности Украины. По завершении его выступления председатель сессии резюмировала: "Мы очень ценим ваши усилия, направленные на то, чтобы выступать очень кратко".

Исполком ВОЗ состоит из 34 стран, избираемых сроком на три года. Он является руководящим органом организации, осуществляющим управление между сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения.

73-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит 18 и 19 мая в формате телеконференции. Главная тема дискуссии - проблематика борьбы с коронавирусом.