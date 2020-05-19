{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Совфед планирует предложить кабмину повысить возраст продажи табака и алкоголя в РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский уточнил, что сенаторы решили вернуться к обсуждению данной темы на фоне борьбы с пандемией коронавируса
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации планирует рекомендовать правительству РФ повысить возраст продажи табака и алкоголя в России, заявил ТАСС во вторник первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В проекте постановления Совета Федерации по итогам выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на заседании 20 мая есть предложение правительству повысить возраст розничной продажи алкоголя и табака. Это одна из мер, которая повышает эффективность работы по укреплению иммунной системы, по привитию культуры здорового образа жизни", - сказал Рязанский.

Он добавил, что сенаторы решили вернуться к обсуждению данной темы на фоне борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, в случае согласия с данной инициативой кабмин сам определит возраст, с которого можно будет продавать алкоголь и сигареты.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Министр допустил возвращение к теме повышения возраста для продажи алкоголя до 2021 года.

Теги
РоссияРязанский, Валерий ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Татарстане могут создать цифровые участки для голосования к осенним выборам
В сентябре в регионе пройдут выборы президента республики, депутатов местных советов, дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ и Госсовета Татарстана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС