Совфед планирует предложить кабмину повысить возраст продажи табака и алкоголя в РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации планирует рекомендовать правительству РФ повысить возраст продажи табака и алкоголя в России, заявил ТАСС во вторник первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"В проекте постановления Совета Федерации по итогам выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на заседании 20 мая есть предложение правительству повысить возраст розничной продажи алкоголя и табака. Это одна из мер, которая повышает эффективность работы по укреплению иммунной системы, по привитию культуры здорового образа жизни", - сказал Рязанский.

Он добавил, что сенаторы решили вернуться к обсуждению данной темы на фоне борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, в случае согласия с данной инициативой кабмин сам определит возраст, с которого можно будет продавать алкоголь и сигареты.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Министр допустил возвращение к теме повышения возраста для продажи алкоголя до 2021 года.