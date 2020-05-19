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В Благовещенске закрыли на ремонт единственный мост через Зею

К утру 20 мая дорожные службы произведут замену шести плит аварийного моста, после чего перейдут к работам, которые не потребуют остановки движения транспорта

ТАСС, 19 мая. Аварийный мост через реку Зея в Благовещенске, соединяющий город с дорожной сетью Амурской области, перекрыли на время ремонта, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэрии города.

Из-за повреждения моста 26 апреля было приостановлено движение по нему грузового и пассажирского транспорта. Этот мост соединяет город с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока, альтернативный путь проходит через город Свободный и дает крюк в 300 км.

"Специалисты компании "УСК "Мост" приступили к аварийно-восстановительным работам на первом пролете моста. Планируется, что к 06:00 утра среды (00:00 мск) движение снова откроется", - сообщили в мэрии.

Планируется, что за ночь дорожники поменяют шесть плит, а асфальтное покрытие будет восстановлено позднее, одновременно на обеих полосах дефектного участка. Утром в среду продолжатся работы, при которых не потребуется полного перекрытия моста. При этом власти города все равно прогнозируют значительные заторы в обоих направлениях из-за начала активных работ, и призывают жителей отложить все поездки, связанные с пересечением моста.

Подготовительные работы по строительству нового, альтернативного моста через реку Зею уже начались. На это выделены средства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Госконтракт на строительство заключен с "УСК "Мост", ранее занимавшейся возведением соединяющего Россию и Китай моста через Амур. Выделить федеральные средства на строительство нового моста через Зею раньше плана поручил правительству президент РФ Владимир Путин.

Теги
РоссияАмурская область
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