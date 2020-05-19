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Число лесных пожаров в Подмосковье снизилось в мае во время режима самоизоляции

Число пожаров, зарегистрированных с 1 по 10 мая, составило 73

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Московской области и соседних регионах в мае оказалось рекордно низким по сравнению с прошлым десятилетием. Это может быть связано с введенным режимом самоизоляции и ограничением передвижения людей из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что в первые 10 дней мая число пожаров в Московской области и ближайших к ней регионах оказалось рекордно низким по сравнению с предыдущим десятилетием. По многолетним наблюдениям в начале мая традиционно растет число регистрируемых возгораний. Но в 2020 году оно оказалось минимальным по сравнению с предыдущим десятилетием", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов Института, с учетом того, что основной причиной природных пожаров является человек, резкое уменьшение числа новых возгораний может быть в первую очередь связано с ограничением на передвижение людей в связи с введенным режимом самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. "Майские праздники - традиционное время поездок за город, в том числе и на пикники, которые в этом году резко сократились", - отмечается в сообщении.

Сотрудники отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН уже более 20 лет ведут мониторинг природных лесных пожаров. В мае этого года специалисты анализировали данные по Владимирской, Тверской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областям.

"Общее число пожаров, зарегистрированных с 1 по 10 мая, составило 73. Для сравнения: за предыдущие десять лет, с 2010 по 2019 годы, минимальное число пожаров, зарегистрированных в тот же период, было 98, а максимальное - 553, при этом в среднем регистрировалось 437 пожаров", - отмечается в сообщении.

При этом во всех восьми областях число зарегистрированных возникших пожаров не превысило 25% от среднемноголетних значений, уточнили в ИКИ.

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