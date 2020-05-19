Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

"Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат [медикам] за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам, - сказал он на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы. - И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства". "Хорошо, что сделали [эти поправки], но не нужно ни на кого ничего перекладывать", - добавил Путин.

Путин поручил правительству мониторить ситуацию с выплатами дополнительных денег медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Глава государства указал, что "все должно быть понятно и прозрачно". "Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат [медикам]", - заявил Путин.

По его словам, "абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги, вся информация о регулирующих эти вопросы актах [должна быть] доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь".

В апреле вышло несколько распоряжений правительства России, которыми регламентировались эти выплаты. Однако в них была использована формулировка о выплатах "за фактически отработанное время". После критики такого подхода, которая прозвучала как от самих медработников, так и от Путина, который потребовал платить не за часы или смены, а за сам факт работы с больными с коронавирусом, распоряжением от 15 мая правительство эти формулировки изменило.

Решения о поддержке медиков

Президент напомнил о ранее принятых решениях о поддержке медиков. Так, в марте были предусмотрены стимулирующие выплаты, которые действуют до конца 2020 года и рассчитываются в зависимости от объема работы, на них было выделено из федерального бюджета 10,2 млрд рублей.

Кроме того, 15 апреля были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях на период апрель, май, июнь. "Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией, для этого из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 млрд рублей", - уточнил президент.

Он отметил, что "из общей суммы, направленной на все выплаты и доплаты - 52 млрд рублей - в субъекты Федерации поступило 50,1 млрд рублей". Глава государства заметил, что при этом "должны были сохраняться и региональные выплаты и надбавки, все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая".

"Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены", - указал Путин. При этом он уточнил, что "за последние два-три дня ситуация менялась в нужном, правильном направлении".

"В ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях, и уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам", - выразил недовольство глава государства. По его словам, "фактически в каждом субъекте Федерации и даже в каждой медицинской организации для отдельных категорий медработников эти выплаты начислять по-разному". На нынешнем совещании Путин потребовал доклада о том, как сейчас обстоят дела с дополнительными выплатами медицинскому персоналу.

Президент также напомнил о подписанном 6 мая указе о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников, который действует задним числом. "То есть, все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты", - подчеркнул Путин.