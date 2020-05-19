Матвиенко назвала низкую смертность от COVID-19 подтверждением правильности мер властей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает низкую смертность от коронавируса в России подтверждением правильности принимаемых российскими властями мер по борьбе с пандемией. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия-24 ", отрывок которого был показан во вторник.

"Исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб и принимались или усиливались, где-то ослаблялись эти [ограничительные] меры, это же не самоцель. Главное - нам удалось сегодня добиться того, что в России самая низкая смертность, назывались эти цифры уже - в семь раз, в шесть раз меньше смертность от коронавируса, чем в других государствах. Я считаю это основной показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, которая "себя точно сегодня оправдала".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.