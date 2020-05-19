{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко назвала низкую смертность от COVID-19 подтверждением правильности мер властей

Спикер Совета Федерации отметила, что в целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, которая "себя точно сегодня оправдала"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает низкую смертность от коронавируса в России подтверждением правильности принимаемых российскими властями мер по борьбе с пандемией. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия-24", отрывок которого был показан во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб и принимались или усиливались, где-то ослаблялись эти [ограничительные] меры, это же не самоцель. Главное - нам удалось сегодня добиться того, что в России самая низкая смертность, назывались эти цифры уже - в семь раз, в шесть раз меньше смертность от коронавируса, чем в других государствах. Я считаю это основной показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, которая "себя точно сегодня оправдала".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин заявил, что важно наладить обратную связь для оценки эффективности мер поддержки
Президент призвал чиновников работать, "понимая, что происходит на земле", реагируя на происходящие события
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС