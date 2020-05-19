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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил медиков за их самоотверженный труд

Премьер-министр назвал выполнение обязательств перед медицинскими работниками абсолютным приоритетом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выздоровевший после заражения коронавирусом, поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный труд.

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"Я сегодня приступил к работе. Благодарен всем медикам за их самоотверженную работу", - сказал глава правительства, выступая во вторник на совещании в режиме видеоконференции, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Мишустин отметил, что он лично увидел, как работают врачи и какая нагрузка на них легла. "Этот нелегкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально. Выполнение обязательств перед медицинскими работниками - это наш абсолютный приоритет", - подчеркнул премьер.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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