Мишустин, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил медиков за их самоотверженный труд

"Я сегодня приступил к работе. Благодарен всем медикам за их самоотверженную работу", - сказал глава правительства, выступая во вторник на совещании в режиме видеоконференции, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Мишустин отметил, что он лично увидел, как работают врачи и какая нагрузка на них легла. "Этот нелегкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально. Выполнение обязательств перед медицинскими работниками - это наш абсолютный приоритет", - подчеркнул премьер.