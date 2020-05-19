В одном из самых крупных очагов коронавируса в Ленобласти выздоровели все пациенты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Все пациенты одного из самых крупных очагов заражения коронавирусом в Ленинградской области выздоровели после болезни. Развернутый для них временный госпиталь в деревне Новосергиевке завершает работу, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области, распространенном во вторник.

"Полевой госпиталь завершает работу в Новосергиевке. Пациенты поправились и покинули Ленобласть. Проводится финальная дезинфекция аэромобильного бытового комплекса", - говорится в сообщении.

Нелегальный хостел в деревне Новосергиевке, где проживали иностранные граждане, выявили в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. Всего на его территории находились 472 человека, из них 123 заразились коронавирусом. Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг.

По данным СК, после проверки Роспотребнадзора нескольким проживающим в хостеле лицам выдали предписание о необходимости соблюдения самоизоляции. Юрлицу, в субаренде у которого находится хостел, было выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако сотрудники юрлица надлежащие меры не приняли, что повлекло выявление новых случаев заражения у проживающих в хостеле.

Владельцу здания хостела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что один из постояльцев хостела умер в больнице, причины смерти устанавливаются. Владелец здания свою вину не признает.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 2 133 человека, выздоровели 728, умерли восемь.