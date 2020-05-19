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Путин заявил, что важно наладить обратную связь для оценки эффективности мер поддержки

Президент призвал чиновников работать, "понимая, что происходит на земле", реагируя на происходящие события

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы заявил, что крайне важно наладить обратную связь для оценки эффективности выработанных решений.

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"Крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если мы говорим об элементах поддержки наших людей либо предприятий и отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни, и, имея эту обратную связь, мгновенно на это реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена", - заявил глава государства.

Путин призвал чиновников работать, "понимая, что происходит на земле", реагируя на происходящие события. "Ничего нет особенного, если где-то... сбои происходят. Главное - быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца", - подчеркнул он.

Президент отметил, что ситуация, в которой оказались люди и экономика, является абсолютно уникальной для России и всего мира. "Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было. Это отражается на всех сферах жизни, на личной жизни людей, на профессиональной деятельности, на экономике, на всем", - сказал он.

Поэтому, по мнению Путина, решения, которые вырабатывает власть, являются в значительной степени уникальными. "Ничего подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда, и такие огромные ресурсы не использовали для этой поддержки", - добавил он. Глава государства подчеркнул, что в результате проведения финансовой и макроэкономической политики Россия может себе это позволить.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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