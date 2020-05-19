В Бурятии высадили 66 тыс. сосен по проекту "Сад памяти"

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Лесники Бурятии высадили в Хоринском районе более 66 тыс. сеянцев сосны по проекту "Сад памяти", посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

"Лесники и лесопользователи Хоринского района высадили более 66 тысяч сеянцев сосны в рамках акции "Сад памяти". Молодые деревья будут расти на 20 га леса, погибшего в результате природного пожара в 2012 году. Лесники посвятили акцию землякам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны", - сообщили в ведомстве.

Для прокладки борозд лесники использовали новый лесохозяйственный трактор, полученный по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В 2019 году на приобретение такой спецтехники - лесохозяйственных тракторов, лесопосадочных машин - Бурятия получила из федерального бюджета более 23 млн рублей, в 2020 году - 23,5 млн рублей.

Всего в Бурятии в этом году планируется высадить свыше 4 млн сосен на площади более 1,1 тыс. га. В прошлом году работы по лесовосстановлению были выполнены на 802 га, более 2,8 млн саженцев сосны уже подрастают, за ними ухаживают лесники и волонтеры.

Международная акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, всего планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы акции - Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в акции в период пандемии может любой человек, высадив дерево у себя на даче или участке около дома и отметив его геолокацию на специальном сайте.

В годы Великой Отечественной войны из Бурятии на фронт ушли более 120 тыс. человек - каждый пятый житель республики, из них в боях погибли более 39 тыс., более 16,7 тыс. пропали без вести, от полученных ран в госпиталях умерли свыше 4,4 тыс. солдат и офицеров из Бурятии, около 6,5 тыс. вернулись с войны инвалидами.