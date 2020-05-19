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Пандемия коронавируса нового типа

Дрозденко: открытие ресторанов и предприятий в Ленобласти поможет оживить туризм

Губернатор региона сообщил, что рестораны смогут возобновить обслуживание посетителей в залах после 31 мая в тех районах, где сократятся темпы прироста заболеваемости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Постепенное снятие ограничений в работе предприятий, музеев, ресторанов и объектов инфраструктуры в благополучных зонах Ленинградской области позволит приступить к восстановлению туристического потенциала региона после режима самоизоляции. Об этом сказал ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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"Если ситуация будет благоприятной, то мы сможем разрешить работать предприятиям, которые пока закрыты, а общепиту - обслуживать клиентов не только на террасах, но и внутри помещений - с соблюдением социального дистанцирования. Все это позволит, в том числе, приступить и к восстановлению туристического потенциала этих территорий", - сказал он.

Дрозденко сообщил, что рестораны смогут возобновить обслуживание посетителей в залах после 31 мая в тех районах, где сократятся темпы прироста заболеваемости и соотношение между заболевшими и выздоровевшими будет меняться в лучшую сторону. При этом он подчеркнул, что изменения возможны "после комплексной оценки эпидемиологической обстановки в ее динамике" и при соблюдении в учреждениях повышенных санитарных требований.

Пока рестораны в Ленинградской области могут готовить еду на заказ, а посетителей принимать только на открытых террасах, при этом использовать одноразовые тарелки и приборы или обязательно обрабатывать посуду в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов. Между столами необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 м, использовать можно до 50% посадочных мест, за четырехместным столом заполняемость должна быть не более 50%.

Туристов ждут в масках

Согласно постановлению областного правительства от 11 мая, Ленинградская область условно разделена на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны в зависимости от рисков распространения коронавирусной инфекции и на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Для каждой зоны разработаны санитарные требования, режим работы предприятий и правила нахождения в общественных местах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, уже сейчас для индивидуальных путешественников созданы условия для посещения Ленинградской области, но комплексное обслуживание туристов пока не возобновлено. В регионе работают гостиницы, но в них нужно соблюдать масочный режим, нельзя пользоваться дополнительными услугами, а питание возможно только в номерах. Передвижение по области возможно только на личном автомобиле, велосипеде или общественном транспорте - перевозка туристических групп в автобусах не предусмотрена, каршеринг временно запрещен.

Дрозденко с 12 мая разрешил возобновить работу местных музеев, но с учетом ограничений, установленных для каждой зоны. В "красной" зоне можно проводить экскурсии только на прилегающей к музею территории на открытом воздухе, состав группы не должен превышать 5 человек, и все участники должны быть в защитных масках. В "зеленой" зоне можно войти в музеи, но с соблюдением масочного режима.

Отдых на природе в Ленинградской области ограничен запретом посещения лесов, но можно гулять на территории возле туристических объектов. В Ленинградской области возобновляют работу торговые центры (запрет сохраняется только в "красной" зоне).

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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