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Пандемия коронавируса нового типа

Житель Костромской области заразил коронавирусом пятерых друзей

Прокуратура возбудила уголовное дело

КОСТРОМА, 19 мая. /ТАСС/. Житель Костромской области с коронавирусной инфекцией пригласил в гости пятерых друзей и заразил их, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Костромской области.

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"Буйской межрайонной прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий")", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено УМВД России по региону.

Заразившийся коронавирусом житель Буйского района в апреле вернулся домой из Московской области, где работал вахтовым методом. Он был уведомлен о необходимости строго соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, не контактировать с посторонними. Несмотря на ограничения, мужчина пригласил к себе в гости пятерых друзей и распивал с ними спиртное. "У всех гостей было диагностировано наличие коронавирусной инфекции", - информирует пресс-служба.

В Костромской области за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 500. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 220 человек, умерли 7.

Теги
РоссияКостромская областьПандемия коронавируса нового типа
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