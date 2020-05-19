В Петербурге планируют открыть ЦПКиО и зоопарк в числе первых после ослабления ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Восстановление работы учреждений культуры в Санкт-Петербурге после ослабления действующих в городе ограничений на фоне пандемии коронавируса планируется начать с открытия площадок и комплексов с большой территорией, сообщил во вторник председатель комитета по культуре Константин Сухенко. Власти города считают целесообразным открыть в первую очередь Центральный парк культуры и отдыха, зоопарк и Музей истории Санкт-Петербурга - Петропавловскую крепость.

"Мы предполагаем целесообразным на первом этапе, как только сочтет это возможным [Роспотребнадзор], открыть те территории учреждений культуры, музейных комплексов, которые имеют большую территорию, где можно бывать людям и гулять. То есть это в первую очередь Центральный парк культуры и отдыха, Гатчинский музей-заповедник, это Музей истории города - Петропавловская крепость, зоопарк", - сказал Сухенко, выступая в рамках онлайн-конференции "Музеи в эпоху пандемии: границы и возможности".

Также, по его словам, одним из первых городских учреждений культуры может открыться Центральный выставочный зал "Манеж", поскольку его масштабное пространство позволяет сохранять безопасную дистанцию между посетителями. Предполагается, что на первоначальном этапе речь будет идти об одиночных и малочисленных по составу группы экскурсиях.

"По нашим оценкам, по экспертным суждениям, которые нам доступны, от разрешения посещения, допустим, открытых территорий до полномасштабного восстановления деятельности может пройти не один месяц. Мы говорим где-то о двух месяцах", - отметил глава комитета.

Также Сухенко сказал, что комитет по культуре будет совместно с другими ведомствами следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм во вновь открывающихся учреждениях. По его словам, несмотря на наличие спроса у общественности на то, чтобы вернуть все "как было", многие горожане озабочены тем, как будут исполняться нормы и правила по мере ослабления ограничений.

"Мы получаем очень много обращений, в которых люди информируют нас о всевозможных фактах именно нарушений существующих ограничений. Нам присылают жалобы прямо с записями на телефон тех фактов, которые люди считают недопустимыми, в том числе где без масок кто-то ходит, не соблюдается дистанция. В этом смысле надо быть к этому готовыми, что граждане будут проявлять большой интерес и неравнодушие к тому, как мы будем открываться и как мы будем соблюдать все эти требования. Это такая новая, мне кажется, грань, раньше этого не было", - добавил Сухенко.

О конференции

Двухдневная онлайн-конференция "Музеи в эпоху пандемии: границы и возможности" (18 и 19 мая) организована Манежем совместно с Фондом культурных инициатив "Sparta" и Центром стратегических разработок "Северо-Запад". Мероприятие прошло при поддержке городской администрации и Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга в рамках направления "Новая культурная география".

О противоэпидемиологических мерах в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности продлеваются до 31 мая. Кроме того, с 12 мая жители города обязаны носить в общественных местах, в транспорте, включая такси, а также на улице средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.