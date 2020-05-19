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Пандемия коронавируса нового типа

В Совфеде разработали законопроект по защите интересов пациентов без коронавируса

Плановые больные тоже находятся в очень непростом положении, отметил сенатор Николай Федоров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии подготовила законопроект по защите законных интересов пациентов, которым нужна медицинская помощь, не связанная с лечением коронавирусной инфекции. Об этом журналистам во вторник сообщил первый вице-спикер СФ Николай Федоров, который возглавляет рабочую группу.

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"Есть предложение по усилению правовой защиты институтов, связанных с получением образования, аттестатов путем дистанционных технологий. Также по защите пациентов, которые нуждаются в плановых обследованиях и в плановых операционных вмешательствах, потому что в силу известных причин, поскольку приоритетны проблемы пандемии, у нас остались в недостаточной степени в активной сфере внимания плановые больные, которые тоже находятся в очень непростом положении", - сказал сенатор.

"Это срочные законопроекты, которые внесли или вносят в эти дни сенаторы, нередко вместе с коллегами из Государственной думы", - подчеркнул Федоров.

По словам сенатора, наиболее приоритетные и безотлагательные в условиях пандемии предложения будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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