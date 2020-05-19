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Пандемия коронавируса нового типа

Кузнецова просит кабмин ввести меры господдержки для семей с детьми от 16 до 18 лет

Данная возрастная группа не имеет полноценной возможности для трудоустройства, подчеркнула омбудсмен

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в правительство с просьбой рассмотреть возможность введения мер господдержки для семей с детьми в возрасте от 16 до 18 лет в условиях пандемии. Соответствующая информация размещена во вторник на сайте уполномоченного.

Ранее Кузнецова сообщила о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, включив детей до 18 лет.

"Анна Кузнецова, получая обращения от семей, воспитывающих детей от 16 до 18 лет, обратилась в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность осуществления дополнительных мер государственной поддержки этим семьям в период действия ограничений из-за пандемии коронавируса", - говорится в релизе.

По мнению детского омбудсмена, размер потребительской корзины подростка "практически соответствует потребительской корзине трудоспособного взрослого", при этом потерявшие работу граждане могут претендовать на поддержку в виде выплаты пособия по безработице в повышенном размере, а не работавшие дети в возрасте от 16 до 18 лет не могут.

"Данная возрастная группа не имеет полноценной возможности для трудоустройства, оставаясь на попечении родителей. Большая доля детей в возрасте от 16 до 18 лет продолжает свое обучение в образовательных организациях. Также нельзя не учитывать интересы детей с ограниченными возможностями здоровья вышеуказанной категории, которые нуждаются в особых условиях, внимании и поддержке родителей", - отметила Кузнецова в своем обращении.

Президент Владимир Путин во вторник на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы сообщил, что по состоянию на 18 мая от родителей поступило около 12 млн заявок на единовременную выплату на детей в возрасте до 16 лет.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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