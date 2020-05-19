Поликлиники Татарстана частично возобновили прием пациентов

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Амбулаторно-поликлинический прием по отдельным видам медицинской помощи возобновили в Татарстане с 19 мая, в их числе - стоматология и офтальмология. Об этом во вторник сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

После майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер. По состоянию на 19 мая в регионе зарегистрировано 2 400 случаев заболевания COVID-19, выздоровел 1 301 человек, умерли восемь пациентов.

"С 19 мая 2020 года в Республике Татарстан возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, проведение плановых профилактических медицинских осмотров населения (предварительных и периодических)", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в Татарстане возобновили плановую иммунизацию взрослых и предварительные медосмотры детей перед оформлением в образовательные организации. Медицинские организации должны проводить медосмотры и оформлять личные медкнижки по принципу "одного окна", вести прием пациентов по предварительной записи, в строго отведенное время. Перед приемом у пациентов необходимо измерить температуру и собирать эпидемиологический анамнез, обеспечить соблюдение мер социальной дистанции и контроль за нахождением пациентов в масках.

Клиники также обязаны обеспечить работу персонала в средствах индивидуальной защиты и строгое соблюдение дезинфекционного режима в помещениях, уточнили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.