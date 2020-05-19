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Пропавшего два дня назад четырехлетнего мальчика из Кировской области нашли живым

Ребенок все это время провел в лесу
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© Пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области

КИРОВ, 19 мая. /ТАСС/. Четырехлетнего мальчика из деревни Якино Лебяжского района Кировской области, в поисках которого участвовали около 200 человек, нашли живым. Он провел в лесу почти двое суток, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Кировской области.

"Четырехлетнего Матвея Лоскутова из деревни Якино Лебяжского района нашли живым. Он провел в лесу почти двое суток", - говорится в сообщении.

Начало эвакуации ребенка подтвердили и в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Ребенок ушел из дома вечером 17 мая, утром следующего дня родители обратились в полицию, после чего начались поиски мальчика. В поисках принимали участие около 200 человек - сотрудники полиции, следственного управления СК РФ по региону, МЧС, водолазы, местное население, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Поиски осложнялись отсутствием связи и заболоченностью местности.

Прокуратура проводит проверку инцидента, следственные органы региона возбудили уголовное дело.

Теги
РоссияКировская область
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