Последний звонок прозвучит для школьников Крыма в телеэфире

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Школьные линейки по случаю окончания учебного года в Республике Крым отменены из-за коронавируса, последний звонок прозвучит в прямом эфире республиканского телеканала, а на улицах городов будут транслироваться школьные песни, сообщила во вторник ТАСС министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Уроки в школах Крыма с 6 апреля проводились в дистанционном режиме из-за пандемии нового коронавируса.

"Школьные линейки отменены, в школу никто не идет, но у нас будет последний звонок в виде телепроекта, принято решение. 22 мая в 9:30 мск мы всех крымчан ждем у экранов телевизоров. На телеканале "Первый крымский" будет тридцатиминутная программа поздравлений. С 10:00 по городским системам оповещения на улицах будут транслироваться школьные песни в течение часа, последний звонок будет звучать в телестудии", - сообщила министр.

В республике, по ее словам, обучается 213 тыс. школьников.