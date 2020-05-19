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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве провели 10 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусу по новой программе

По словам мэра столицы Сергея Собянина, данная программа тестирования является "важнейшей частью работы" по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первые 10 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусу проведено в Москве в рамках скрининговой программы, реализуемой с 15 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Первые 10 тыс. [исследований] мы провели. На сегодняшний день анализируем результаты, в ближайшее время расскажем более подробно, что это за результаты", - сказал он, отметив, что данная программа тестирования является "важнейшей частью работы" по борьбе с эпидемией коронавируса.

Собянин напомнил, что программа скрининга москвичей на наличие антител к коронавирусу позволяет выявить не только активные случаи заболевания, но и тех, кто уже переболел. "Таким образом, ты видишь, что называется, всю "поляну" и понимаешь количество людей, которые переболели, у которых выработан иммунитет. Ты понимаешь ситуацию, понимаешь динамику ее развития, это очень важно. Поэтому мы начали такой эксперимент, самый масштабный, наверное, эксперимент в мире по скрининговым исследованиям", - добавил он.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней.

Метод тестирования позволяет выявить три категории людей: бессимптомных носителей, пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни, у которых с момента заражения прошло уже две недели, а также тех, кто уже переболел. Ранее Собянин сообщал, что полученные в ходе исследования данные станут основанием для принятия взвешенных решений в части продления или снятия ограничительных мер.

В новость были внесены изменения (18:45 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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