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Пандемия коронавируса нового типа
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В больницах Москвы 18 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в вопросе послабления ограничительных мер из-за коронавируса столице надо "двигаться осторожно", чтобы не создать волну новых госпитализаций

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 18 тыс. заразившихся коронавирусом находятся в столичных больницах в тяжелом состоянии. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением. В больницах у нас сегодня лежат около 18 тыс. людей, тяжело болеющих", - сказал Собянин.

Он добавил, что в вопросе послабления ограничительных мер из-за коронавируса столице надо "двигаться осторожно", чтобы не создать волну новых госпитализаций. "Чтобы мы, приняв какие-то безответственные решения, не получили ситуацию, когда придется закрывать целые отрасли", - пояснил мэр.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует с 15 апреля. С 12 мая в транспорте, магазинах и на предприятиях стало обязательным ношение масок и перчаток.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 149 607 случаев коронавируса.

В новость были внесены изменения (18:50 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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