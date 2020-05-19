Путешественники отправится в ХМАО на исследование горы, похожей на гигантскую пирамиду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники экспедиционного клуба "Дикий Север" летом отправятся на исследование горы, похожей на спутниковых снимках на пирамиду. Об этом сообщил ТАСС руководитель клуба экспедиций "Дикий Север" Евгений Свитов.

"Мы готовили маршрут для одной из групп рыбаков, которая пожелала полететь на какую-нибудь неизвестную реку. И наткнулись в горах со спутниковой съемки на эту потрясающую гору, пирамиду. Мы собрали восемь человек, они летят [на объект] с 25 июля по 1 августа, если снимут ограничения. Будем надеяться, что это действительно пирамида", - сказал Свитов, отметив, что вторая экспедиция запланирована на 14-16 августа.

По словам Свитова, высота объекта, находящегося на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по приблизительным оценкам составляет 774 метра.

Ровные грани объекта, обнаруженного на спутниковых снимках, могут быть оптической иллюзией, пояснил ТАСС старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Лев Муравьев. "Конечно, чтобы делать какие-то выводы, нужно иметь как минимум более детальное спутниковое изображение, а еще лучше - фотографию этого объекта с земли. Кстати, если мы посмотрим на снимок с другого спутника, то, несмотря на то, что на нем облака отбрасывают тень, все равно можно увидеть, что форма горы не такая уж и ровная. Больше напоминает обычную округлую гору", - сказал он.