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Суд в Москве оштрафовал Навального на 15 тыс. рублей за отказ удалить ролик о Росгвардии

Блогер уже подал жалобу на это решение в Люблинский суд

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мировой судебный участок номер 257 оштрафовал блогера Алексея Навального за отказ выполнить судебное решение об удалении из интернета ролика, посвященного стоимости питания для сотрудников Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в Люблинском суде Москвы.

"Суд признал Навального виновным по ст. 17.15. КоАП РФ ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера") и назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что Навальный уже подал жалобу на это решение в Люблинский суд.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из интернета видеоролик с расследованием о закупках продуктов для Росгвардии. Тем самым был удовлетворен иск крымского мясокомбината "Дружба народов", руководство которого, по версии Навального, занималось поставками некачественной продукции в Росгвардию по завышенным ценам.

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