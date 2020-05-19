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Пандемия коронавируса нового типа

В Макао выписался из больницы последний пациент, вылечившийся от коронавируса

Речь идет о 15-летней девушке, которая в марте вернулась из Лондона

ТАСС, 19 мая. Последний в Макао пациент из числа зараженных коронавирусом покинул медучреждение после окончательного выздоровления. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местный центр реагирования и координации мер по борьбе с коронавирусом.

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Выздоровевшим пациентом стала 15-летняя девушка, которая ранее в марте вернулась из Лондона. 25 марта ее анализы на коронавирус показали положительный результат.

Врачи приняли решение о выписке пациентки после улучшения состояния ее здоровья, а также по итогам двух тестов, взятых с промежутком в несколько дней, подтвердивших отсутствие инфекции в организме, отметили в центре. На данный момент девушка находится под наблюдением медиков в карантинном центре, в котором она пробудет до двух недель.

По информации агентства, на протяжении 41 дня в Макао отсутствуют новые случаи заражения коронавирусом. Всего таковых в этом специальном административном районе КНР насчитывалось 45, при этом все заразившиеся вылечились и выписались из больниц.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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