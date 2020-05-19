Последние звонки и выпускные вечера отменили в Чечне из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Чечни отменили проведение последних звонков и выпускных вечеров в школах и образовательных организациях республики из-за коронавируса. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

"В соответствии с приказом министра образования и науки Чеченской Республики, проведение праздника "Последний звонок" в образовательных организациях республики отменено. Также отменяется проведение выпускных вечеров обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций", - сказали в пресс-службе, добавив, что такое решение принято для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Чечне зарегистрировано 966 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 582 человека выписаны с выздоровлением, 11 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.