Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда количество тяжелых больных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни. Может быть, и еще меньше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это огромный риск. Вопрос не в моем желании, а в том, чтобы мы ответственно подходили к таким решениям, чтобы мы не получили обратной волны. Бог с ней, обратной волной. <...> Но мы получим еще дополнительное огромное количество смертей, заболеваний, тяжелых заболеваний. Вот этого точно нельзя допускать", - добавил Собянин.

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