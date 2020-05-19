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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

По словам мэра Москвы, это произойдет, когда в столице будут выявлять не тысячи, а "десятки или сотни" новых больных в сутки
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда количество тяжелых больных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни. Может быть, и еще меньше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это огромный риск. Вопрос не в моем желании, а в том, чтобы мы ответственно подходили к таким решениям, чтобы мы не получили обратной волны. Бог с ней, обратной волной. <...> Но мы получим еще дополнительное огромное количество смертей, заболеваний, тяжелых заболеваний. Вот этого точно нельзя допускать", - добавил Собянин.

В новость были внесены изменения - (18:54 мск) - добавлены подробности.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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