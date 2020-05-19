{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Костромской области выплаты получили более 150 медиков после вмешательства прокуратуры

Сотрудникам станции скорой помощи и медицины катастроф выплатили более 1,7 млн рублей

КОСТРОМА, 19 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты получили более 150 работников Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф после вмешательства прокуратуры, общая сумма выплат составила более 1,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По итогам проверки прокуратурой области внесено представление директору департамента здравоохранения Костромской области, в рамках рассмотрения которого 153 работникам ОГБУЗ "Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф", оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и направляемых на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, начислена стимулирующая выплата на общую сумму свыше 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проверка проводилась по информации о возможных нарушениях прав сотрудников областной станции скорой помощи и медицины катастроф при начислении стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии.

Как установила прокуратура, в мае в учреждении планировались дополнительные выплаты бригадам скорой помощи только по выездам к пациентам, у которых впоследствии подтвердился коронавирус. Выплаты не могли получить работники, оказывающие помощь гражданам из группы риска заражения коронавирусом.

В Костромской области за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 500. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 220 человек, умерли 7.

Теги
РоссияКостромская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Экспресс-газету" оштрафовали на 400 тыс. рублей за раскрытие имени несовершеннолетнего
Также на 30 тыс. рублей оштрафовали главного редактора газеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС