В Костромской области выплаты получили более 150 медиков после вмешательства прокуратуры

КОСТРОМА, 19 мая. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты получили более 150 работников Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф после вмешательства прокуратуры, общая сумма выплат составила более 1,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области.

"По итогам проверки прокуратурой области внесено представление директору департамента здравоохранения Костромской области, в рамках рассмотрения которого 153 работникам ОГБУЗ "Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф", оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и направляемых на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, начислена стимулирующая выплата на общую сумму свыше 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проверка проводилась по информации о возможных нарушениях прав сотрудников областной станции скорой помощи и медицины катастроф при начислении стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии.

Как установила прокуратура, в мае в учреждении планировались дополнительные выплаты бригадам скорой помощи только по выездам к пациентам, у которых впоследствии подтвердился коронавирус. Выплаты не могли получить работники, оказывающие помощь гражданам из группы риска заражения коронавирусом.

В Костромской области за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 500. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 220 человек, умерли 7.