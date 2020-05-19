На горячую линию по коронавирусу в КЧР с начала пандемии поступило около 10 тыс. звонков

ЧЕРКЕССК, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты горячей линии по коронавирусу в Карачаево-Черкесии с начала пандемии обработали около 10 тыс. звонков. Большая часть обращений связана с заявками на получение социальных услуг, сообщил ТАСС во вторник руководитель единого информационного центра, директор РГБУ "Центр гражданской защиты" Борисби Лайпанов.

"С начала режима всеобщей самоизоляции было обработано около 10 тыс. обращений на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, работу которой курирует РГБУ "Центр гражданской защиты". Около половины заявок направлены на получение социальных услуг, также жители звонят для того, чтобы сообщить о возникших симптомах вируса, о прибытии из других регионов и с просьбой оказать поддержку продуктами питания", - отметил Лайпанов.

По его словам, чаще всего жители республики обращаются с просьбой купить и доставить лекарства, продукты и товары первой необходимости - более 40% запросов, такие заявки передаются в Единый волонтерский штаб республики. Также жители часто обращаются с сообщениями об ухудшающемся самочувствии, о прибытии из других стран и из регионов России с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявки такого рода переадресовываются на горячую линию регионального Минздрава.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии, за последние сутки в республике выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 677 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 150 человек выздоровели, четверо умерли.