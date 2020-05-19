Никас Сафронов подарил детской инфекционной больнице в Ульяновске аппарат ИВЛ

"Действующих пять аппаратов ИВЛ, буквально в прошлом году два новых закупили. Сегодня у нас такой день, когда наш земляк Никас Сафронов дарит нам дыхательный аппарат. У нас аппараты [производства этой фирмы] есть, поэтому мы с ними знакомы, умеем с ними работать", - сказал он.

Руководитель учреждения добавил, что во время Великой Отечественной войны многие творческие люди - писатели, композиторы дарили фронту самолеты, танки - все для победы над врагом. "Та ситуация, которая сложилась в нашей стране и во всем мире, это тоже война: мы боремся с невидимым врагом. Вклад личный Никаса Сафронова в эту борьбу, в эту битву достаточно существенный, ему большое спасибо. Этот дыхательный аппарат является тем самым истребителем или танком, который нужен нам", - уточнил он.

Сам художник рассказал журналистам, что аппарат стоит более 2 млн рублей. "Я обещаю, что еще будут у меня какие-то возможные средства с продажи картин, я буду искать, и в августе попробую еще один-два аппарата закупить. Этот аппарат работает многие годы, он не только на это время. Он будет еще долго служить не только при коронавирусе, но и при других болезнях, связанных с легкими", - отметил он.

Директор благотворительного фонда "Дари добро", сопредседатель Совета Ульяновской области по вопросам благотворительности, духовности и милосердия Ольга Богородецкая рассказала журналистам, что закупить аппарат ИВЛ было непросто. "С учетом того, что аппаратов ИВЛ во всей России не хватает, и образовалась огромная очередь на эти аппараты, Никас Сафронов благодаря своим связям смог найти один аппарат, и нам привезли его вне очереди", - пояснила она.