Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

Накануне глава Дагестана Владимир Васильев попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону "и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана".

"19 мая в Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Главной его целью стала проработка решений о строительстве медицинских инфекционных центров для больных COVID-19 в регионе. Строительство объектов планируется сразу в трех городах субъекта: Каспийск, Дербент, Хасавюрт", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, медцентры будут построены по типовому проекту Минобороны. Их полностью укомплектуют, в том числе диагностическим оборудованием, прежде всего, аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом. "Это, по сути, позволит дополнительно охватить диагностикой и лечением население республики в Южном, Северном, Центральном округе и горных районах Дагестана", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест, правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.