На выплаты медикам Оренбуржья выделили более 418 млн рублей из госбюджета

ТАСС, 19 мая. Оренбургская область получит более 418 млн рублей, которые направят на дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, написал во вторник на своей странице в Instagram глава региона Денис Паслер.

"Из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медработникам Оренбургской области выделено 418,7 млн рублей", - написал Паслер.

Он уточнил, что выплаты получат более 3 тыс. человек, которые непосредственно работают с заразившимися пациентами. "Врачи, средний и младший медперсонал стационарных отделений, станций скорой медицинской помощи и поликлиник. Выплаты за выполнение особо важных работ получили и водители бригад скорой помощи", - добавил Паслер.

Он отметил, что область сохранила все региональные надбавки и другие меры социальной поддержки.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.