В Минздраве рассказали, когда можно будет вернуться к плановой вакцинации взрослых

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Плановая вакцинация взрослых в регионах РФ может быть возобновлена после нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил во вторник помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в эфире канала "Россия-24".

"К плановой вакцинации взрослых можно будет вернуться в соответствии с решением Роспотребнадзора после нормализации эпидемиологической ситуации. <…> После снижения числа инфицированных COVID-19", - сказал Кузнецов, отметив, что снижение числа случаев заражения должно фиксироваться по каждому отдельному региону РФ.

Он добавил, что вакцинация в экстренных случаях производится в обычном режиме. "Чаще всего экстренная вакцинация производится в травмпунктах либо в стационарах при наличии показаний. Это все происходит в обычном нормальном режиме, то есть в случае необходимости прививки будут сделаны", - сказал Кузнецов.

Кузнецов также рассказал, что полная приостановка вакцинации детей в РФ недопустима, так как может привести к возникновению вспышек различных болезней. При этом при сохранении планового порядка процедуры в регионах необходимо обеспечить безопасность ее проведения, отметил он.

"Мы считаем, что прекращать вакцинацию детей опасно, поскольку есть вероятность возникновения вспышек опасных инфекций таких, как корь, полиомиелит, коклюш. При этом необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности с тем, чтобы оградить детей и родителей от вероятности заражения COVID-19", - сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил, что Минздрав рекомендовал регионам принимать решение о продолжении вакцинации или ее приостановке в зависимости от эпидситуации. "Если регион принимает решение продолжить вакцинацию, то необходимо принимать противоэпидемические меры - [вводить] записи на вакцинацию, не допускать скопления людей, использовать защитные маски и так далее", - уточнил он. Ранее Кузнецов сообщил, что вакцинация детей в России на федеральном уровне не отменялась.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.