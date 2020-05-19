СК возбудил уголовное дело в отношении автора фейка о продаже масок из китайской гумпомощи

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении автора фейковой информации о продаже в Москве защитных масок из китайской гуманитарной помощи. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в СК.

Там пояснили, что речь идет о видеоролике, который был размещен пользователем одной из социальных сетей. "Видео содержит не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно", - пояснили в СК.

Автор видео в подтверждение своих слов демонстрировал упаковку защитных масок с этикеткой с надписью на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи. Но это утверждение было опровергнуто переводом с китайского на русский язык: на этикетке содержатся сведения о сертификации товара.